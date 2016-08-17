Çağdaş sanattan örnekler kasımda İstanbul’da

İstanbul’u çağdaş sanatla buluşturan Contemporary Istanbul 11. yılında da Akbank ana sponsorluğunda çağdaş sanatın örneklerini sunacak. Bölgesel karakterinden aldığı güçle Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Doğu Akdeniz ülkeleri ile beraber Avrupa ve Amerika'ya uzanan Contemporary Istanbul, tüm dünyaya hitap eden bir çağdaş sanat fuarı konumunda yer alıyor. Bu özelliği ile dünya genelinden sanatçıları ve koleksiyonerleri Türkiye’de ağırlayacak olan Contemporary Istanbul, aynı zamanda tüm dünyaya Türkiye hakkında da olumlu mesajlar veriyor olacak.

Mürekkephaber'in haberine göre, Contemporary Istanbul’da bu yıl, Alman ressam ve enstalasyon sanatçısı Franz Ackermann; eserleri yurt dışındaki kurumsal koleksiyonlarda yer bulan Yeşim Akdeniz; İtal­ya başta olmak üzere farklı ülkelerde ser­gi­le­diği fotoğraf ve resim arasında özgün bir dil yaratan eserleriyle ödüller alan

Ali Alışır; video, fotoğraf ve kitap enstalasyonları yurt dışında pek çok galeride sergilenen Can Altay; seramik, heykel, video ve fotoğraf çalışmalarıyla yerleşik sanat anlayışını sorgulayan Burçak Bingöl; dünyada çok sayıda müzede eserleri bulunan Şilili sanatçı Victor Castillo; Altın Palmiye ödüllü, yönetmen, film ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan; video, fotoğraf, heykel ve çizimleriyle ön plana çıkan genç sanatçı Sibel Diker; 40 yıla yakın sanat hayatının geniş yapıt seçkisi İstanbul Modern’de sergilenmeye devam eden İnci Eviner; eserlerinde resim ve performans sanatını bir araya getiren İspanyol sanatçı Yago Horal; 2009 yılında İstanbul Bienali’nde de eserleri gösterilen Filistinli sanatçı Wafa Hourani; Türkiye’de performans sanatının öncü isimlerinden Şükran Moral; fotoğraf ve çizim estetiğini buluşturan Amerikalı sanatçı Isca Greenfield-Sanders; fotoğraf ve video çalışmalarıyla tanınan İranlı sanatçı Mamali Shafahi ve kültürlerarası kimlik meselesine yeni bakış açıları kazandıran İranlı sanatçı Farniyaz Zaker’in de aralarında yer aldığı 200’ü aşkın uluslararası sanatçının eserleri izleyiciyle buluşacak.

İstanbul’un kültür, sanat ve tarih açısından önemli konumunu korumak için tüm sanatçı ve sanat kurumlarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Contemporary Istanbul Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Contemporary Istanbul’un 11. yılını şu sözleri ile değerlendirdi. Güreli, “Contemporary Istanbul, 11. yılında da Türk çağdaş sanatının yanı sıra içinde bulunduğu bölgenin sanat üretimini de uluslararası bir platformda sunmaya devam ediyor. Contemporary Istanbul olarak her zaman “çağdaş” bir yaşamın destekçisi olduk. 11 yıldır gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında ülkemizin bu yönde gelişimi ve tanıtımı için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul’un bir kültür merkezi olarak arz ettiği önemden yola çıkarak sanatın birleştirici ve hoşgörülü doğasına bugün her zamankinden daha fazla inanıyoruz. Sanatı destekleyen ve sanata yatırım yapmayı bir tutkuya dönüştüren pek çok sanatsever, özellikle çağdaş sanatın günümüz toplumunu yansıtma gücüne inanıyor. 40’tan fazla sanat galerisi, özel çağdaş sanat koleksiyonları, sanat kurumları ve bienal ile birlikte İstanbul’da oldukça dinamik bir çağdaş sanat ortamı var. Etkili bir sanat piyasası gücünü bölgesel konumundan alır. Ne kadar şanslıyız ki İstanbul da içerisinde bulunduğu bölge bakımından son derece önemli bir merkez konumunda” dedi.

Contemporary Istanbul İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ise 10 yılda gerek Avrupa’daki gerekse ülkemizdeki pek çok ekonomik ve güvenlikle ilgili tehditlere rağmen sanat piyasasının büyüdüğüne dikkat çekti. Kahraman, sanat alanındaki gelişme ve dönüşümün zihniyet dünyasında da gelişme anlamına geldiğini ve zorluklara rağmen yıllardır çizgisini bozmayarak ciddi bir görsel bilinç yaratan Contemporary Istanbul’un önemini vurguladı.

Contemporary Istanbul Artistik Danışmanı Marc-Olivier Wahler ise Contemporary Istanbul’un önemini ve İstanbul’un bir sanat merkezi olarak potansiyelini vurguladı: “Dünyada bugün yürürlükte olan sanatla ilgili pek çok uygulama ve yönetmelik Türkiye’de uygulanmıyor. Bu eksiklik aslında büyük bir avantaj ve potansiyeli de beraberinde getiriyor. Örneğin Fransa’da 2004 yılında uygulamaya konulan kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler sayesinde ülkede uluslararası müze, vakıf ve galerilerin de önü açılmış oldu. İstanbul da bunların çok daha fazlasını başarabilecek potansiyle sahip mükemmel bir şehir. Contemporary Istanbul da insanlara çağdaş sanatla özgürce ve rahatlıkla buluşabilecekleri bir ortam sunması açısından Türk sanat ortamının önemli bir oyuncusu.”

Contemporary Istanbul’da Özel Bir Sergi

Fuarın bu yıl için hazırlanan yeni projelerinden Collectors’ Stories’de Türkiye’nin önde gelen 60 çağdaş sanat koleksiyonundan 120 eseri ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Türk koleksiyonerlerin kişisel sanat zevklerini gözler önüne sererek genç koleksiyonerlere ve galerilere ilham verecek olan bu yepyeni projenin yanı sıra fuarda bu yıl tasarıma ayrılan bölümü CI Design ve yeni medya sanatının farklı aktörlerine yer verecek olan Plugin de yer alacak.