T24 -

Çağdaş sanat fuarı açılmadan eserler kapışıldı

Bazı tabloların sergiye çıkmadan satıldığını ifade eden Milliyet yazarı Meral Tamer, bu tablolardan Atatürk'ün mum ve dumandan yapılmış tablosunun dikkat çeken tablolardan biri olduğunu ifade ediyor.Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer'in "Çağdaş sanat fuarı açılmadan eserler kapışıldı" (4 Aralık 2009) başlıklık yazısı şöyle:Mum ve dumandan yapılmış Atatürk’e 125 bin EuroÇağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul’a her yıl giderim; bu yılki kadar yoğun ilgiyi daha önce hiç görmemiştim.Lütfi Kırdar’ın Rumeli Salonu’ndaki fuara önceki akşam açılıştan 1 saat önce gittiğim halde Doğuş Grubu’nun CEO’su Hüsnü Akhan’dan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’e, iş dünyasının ünlü simalarını karşımda buldum.Burhan Doğançay’ın Mavi Senfoni’si için açık artırmaya katılanlardan Abdi İbrahim’in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Proje 4L’nin sahibi Can Elgiz’le birlikte açılıştan saatler önce fuara gelenlerden. Hatta Barut, istediği bir tablonun satıldığını öğrenince sinirlenip “Nasıl satın alırlar?” diye sitemde bile bulunmuş.Hemen girişte Galerist’in standında hummalı bir faaliyet vardı. Melkan-Murat Tabanlıoğlu ser verip sır vermedi; ama fotoğraf ustası Thomas Ruff’un bir yapıtı birkaç saat önce satılmış ve satın alan tablonun kaldırılmasını istemiş. Duvar boşalınca Haluk Akakçe de, enfes tablolarını yeniden yerleştiriyor.Melkan Hanım, Kezban Arca Batıbeki’nin son eseri, müthiş etkileyici devasa bir tablonun yanına götürüyor beni. O da daha fuar açılmadan satılmış.4 milyon dolara malolan fuarda, 4 gün içinde 10 milyon dolarlık eserin satılması bekleniyor.Sanatçıların yüzünde güller açıyor. Galericilerin yüzünde güller açıyor. Biz sanatseverlerin yüzünde güller açıyor. Contemporary İstanbul’un yaratıcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise başarının mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.Küresel kriz, adeta talebi kamçılamış. 183 galeri başvurmuş ancak 73’ünü fuara kabul edebilmişler. Güreli beni Çek sanatçı Jiri Dokoupil’in kalpaklı Atatürk tablosuna götürüyor. Mum ve dumanla yapılmış, etkileyici bir Atatürk tablosu.O da daha sergi açılmadan, 125 bin Euro’ya satılmış. Alıcı, Kaya Çilingiroğlu ve Yıldırım Demirören’in avukatı Osman Hacıbekiroğlu, “O kadar güzel ki, bir müzeye uzun süreli vereyim de herkes görsün” diyor.Beyoğlu’ndaki Burhan Doğançay Müzesi’ndeki eserler, sergi süresince fuara taşınmış; sanatseverler Doğançay’ı doya doya seyretsin diye... Meşhur Mavi Senfoni de bugünden itibaren fuarda yerini alıyor.“Fuar açılmadan eserlerin satın alındığını ilk kez bu sefer gördüm” diyor Güreli ve ekliyor: “Çağdaş sanat, krizden hiç etkilenmeyen, hatta tam tersine fiyatların yükselmeye başladığı nadir alanlardan biri.”Küresel kriz ve menkul varlıklara duyulan güvensizlik nedeniyle, borsa ya da gayrimenkul yerine sanat eseri yatırımına yönelen yatırımcıların sayısı artıyor. Çağdaş sanat, ALTIN kadar olmasa da kriz döneminin yıldızı haline geldi. Özellikle de Türkiye’de ve diğer bazı yükselen pazarlarda (emerging markets)...Bedri Baykam, 20 yıl önce “Bunlar daha önce yapılmıştı” diyenlere tepki olarak yaptığı ve üzerinde “This has been done before” yazılı tablosuna 2 milyon dolar fiyat koymuş. “İsteyen alır, tek kuruş indirim de yapmam” diyormuş.Contemporary İstanbul ilk kez Suriyeli sanatçıları ağırlıyor. Hatta Suriye’de galericilik gelişmediği için sanatçıları teker teker davet etmişler. Güreli’nin, Suriye’nin en ünlü ressamı diye tanıttığı Ahmet Mualla’nın tabloları gerçekten nefes kesici; fiyatları 40’ar bin Euro. Hemen karşı duvarında Suriye’den gencecik bir kadın sanatçı ve bambaşka bir tarzdaki yapıtları...Çağdaş Türk sanatı 30 yıldır kendi içinde döndükten sonra son 4 - 5 yıldır keşfedilmeye başlandı. Sadece Türk sanatının değil, çevre ülkelerinin sanatının da keşfedilmesi dönemine girildi.Uluslararası sanat çevreleri Çin ve Hindistan’ı çoktan keşfetmişlerdi. Çinli sanatçıların tabloları bugün milyon dolarlara varmış durumda...Güreli’nin hedefi, Türk sanatına ilginin arttığı şu dönemde Suriye, İran, Suudi Arabistan, Dubai gibi çevre ülkelerle birlikte, merkezin Türkiye olduğu bir bölgenin sanatı olarak dünyada öne çıkmak; uluslararası koleksiyonerleri, bölgenin sanatını satın almak için sık sık Türkiye’ye getirmek.Gördüğünüz gibi küreselleşme, finanstan ibaret değil. Sanat da küreselleşiyor ve yükselen pazarlara (emerging markets) kayıyor.