Çağdaş sanat eskiyi mi taklit ediyor?

T24- Halil Altındere’nin Yahşi Baraz ile yaptığı “Portrait of Dealer” adlı işi sanat gündemine 25 Kasım’da düzenlenecek çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’un bombası olarak geçti.

Altındere, Contemporary İstanbul’da sergilenecek olan çalışmasında Baraz’ın kafasına yaşayan en pahalı ressam olan Burhan Doğançay’ın tablosunu geçirmişti. Mehveş Evin’in dün Milliyet’te yayımlanan köşesinde Altındere’nin çalışmasının bir benzerinin Erwin Wurm tarafından 3 yıl önce gerçekleştirildiğini yazdı. Evin, “Wurm, Dorotheum Müzayede Evi’nin klasik eser eksperi Dr. Peter Wolf’un kafasına bir Rönesans tablosunu geçirerek ‘sanat ve para’ ilişkisine dikkat çekmişti” dedi.







Milliyet gazetesinden Yasemin Bay'ın haberine göre Altındere, Wurm’un bu çalışmasına hiç rastlamadığını belirterek, “Benim projem 5-6 yıllık. Hatta Baraz’ı da 2,5 yıldan uzun bir süredir bu projeyi kabul etmesi için ikna etmeye çalışıyordum. Bu durumu biçimsel bir benzerlik ve şanssızlık olarak görüyorum. Sadece jest benziyor. Wurm’un çalışması kısa süreli bir happening oysa bendeki video ve fotoğraf. Öte yandan Peter Wolf, Baraz’ın muadili değil. Yahşi Baraz, ünlü ressam Burhan Doğançay’ın sanat piyasasında yer edinmesini sağlayan isimlerden biri. Wolf’un ise kafasına geçirilen eserle bir ilgisi yok” diye konuştu. Baraz da, Erwin Wurm’un çalışmasını görmediğini belirterek, “Rahatsız olacak bir durum yok; çağdaş sanat deneysel bir şeydir” diye konuştu.





Sanatçılar ne dedi?

Levent Çalıkoğlu: Açık bir benzerlik var; benzemiyor demek komik olur. Kabul etmek gerek çağdaş sanatta çok fazla fikir üretilmiyor. Bu tür yakınlıklar, benzerlikler çok normal.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan: Bazen olur böyle vakalar. Altındere’nin bu çalışmasına müthiş bir sanat eseri olarak bakarsanız özgünlük soruşturması yapmanız gerekir. Ama bir bakıma şov olarak algılarsanız, bu durum normaldir, bence olabilir.

Taner Ceylan: Altındere’nin yaptıklarına saygı duyuyorum, önemli bir adam. Ama bu eserde tartışılacak noktanın bu olduğunu düşünmüyorum. Başarı hazmedilemiyor.

Şükran Moral: Bu konuyla ilgili panel yapılmalı. Artık bazı eserler yapılmış, biri diğerinin kopyası gibi duruyor. Artık yeni bir şey koymak çok zor. Nereye kadar taklit nereye kadar benzerlik.