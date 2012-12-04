Çağdaş Gemik'i vuran polis tahliye edildi!

Antalya'da 4 yıl önce 'dur' ihtarına uymadığı için Çağdaş Gemik'i (18) ensesinden vurarak öldüren polis memuru Mehmet Ergin, tahliye edildi.

İlk yargılamasında müebbet, daha sonra ceza indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası alan Ergin tahliye edildi. Gemik'in ailesi ise duruşmalarda polisin darbına uğramıştı.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Antalya'da 4 yıl önce, "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle 18 yaşındaki Çağdaş Gemik'i ensesinden tek kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan, Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yeniden yargılanmasına başlanan polis memuru Ergin, bugünkü duruşmada tahliye oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Yunus timlerinde görevli 13 yıllık polis memuru Ergin, 27 Ekim 2008 tarihinde motosikletle Yeşildere Mahallesi'nde devriye gezerken, üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet 'dur' ikazına uymayarak kaçmıştı.

Duraksayan motosikletin arka kısmında oturan Halil K. indikten sonra sürücü Gemik tekrar motosikleti hareket ettirince polis memuru, arkasından 2 el ateş etti.

Kurşunlardan birinin, Gemik'in ensesine isabet etmesiyle hayatını kaybetmesine neden oldu.



Suç niteliğinde yanılgıya düşüldü!



Tutuklanan Ergin, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanırken ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, indirim uygulanarak 16 yıl 8 ay hapse çevrildi.

Mahkeme, hayati bölgelere ateş eden polisin, sonucun bu olması gerektiğini belirterek, 'olası kastla öldürme' suçundan işlem yaptı.

Karara itirazın ardından polis Ergin hakkında verilen ceza, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce, 'Suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğü' gerekçesiyle bozuldu.



Polise hiçbir direnişte bulunulmadı!



Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanığın 'Yaralama sonucunda ölüme neden olmak' suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti. Kararda, Gemik'in ve arkadaşının polise hiçbir direnişinin bulunmadığı vurgulandı.

Kararda, düğünlerde havaya ateş açılmasında bile Yargıtay'ın olası kast suçundan işlem yaptığına dikkat çekildi. Direnme kararı üzerine dosyaya bakan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, polise indirimli ceza verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kararda, Gemik'in bir sonraki polis ekibi tarafından yakalanabileceğine, arkadaşının polise teslim olarak direnmemesine, kafa hizasından ateş edilmesine gerek olmadığına atıf yapılmasına rağmen, polisin yaralama kastıyla hareket ettiği savunuldu.

Böylece, polise 10 yıla yakın ceza verilmesi gerektiği belirtildi.



Gemik'in ailesinden istendi



Gemik'in ailesi mahkemenin kararını AİHM'ye götürmeye hazırlanırken İçişleri Bakanlığı'nın açtığı davayı öğrendi. Davanın ikinci duruşmasında meydana gelen olaylarda yaralandığı belirtilen polis memuru Ahmet Güldül'e ödenen 4 bin 570 TL'nin, Gemik'in ailesinden alınması istendi.