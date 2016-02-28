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Çağatay Ulusoy’un reklam sözleşmesinde uyuşturucu şartı

Ulusoy, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı

28 Şubat 2016 18:30

Bir kot markasının reklam yüzü olan oyuncu Çağatay Ulusoy'la yapılan sözleşmeye göre herhangi bir uyuşturucuyla ilgili haberde isminin yer alması durumunda ünlü oyuncu yüklü miktarda tazminat ödeyecek.

Milliyet’in haberine göre, firma, geçtiğimiz yıllarda uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan oyuncuya, reklam kampanyası süresince bu konuyla ilgili gündeme gelmemesi şartını koştu. Oyuncu, eğer herhangi bir şekilde uyuşturucuyla ilgili haberde yer alırsa, firmaya yüklü miktarda tazminat ödeyecek.

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