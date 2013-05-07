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Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi izdivaç programına katıldı

Pelin Rüya Isırgan Yemekteyiz programına da katıldığı ortaya çıktı

07 Mayıs 2013 17:14

Geçtiğimiz yıllarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk dedikodularına karışan Pelin Rüya Isırgan Esra Erol 'da Evlen Benimle programına katılarak damat adaylarından Tuğrul Bey 'e talip oldu.

Tuğrul Bey tarafından hayır cevabı alan Rüya Hanım stüdyodan hızlıca ayrıldı. Geçtiğimiz yıl bir kafeden Çağatay Ulusoy'la birlikte çıkarken görüntülenen Pelin Rüya Isırgan Yemekteyiz programına da katıldığı ortaya çıktı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, İzdivaç programına katılarak dikkatleri üzerine çeken Pelin Rüya Isırgan hakkındaki bir diğer iddia da ünlü türkücü Onur Şan 'la seneler önce beraber olduğu. İddialara göre Onur Şan 'la aşk yaşayan Isırgan, o dönemde nişanlanmışlardı.

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