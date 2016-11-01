Çağatay Ulusoy hakkında suç duyurusu

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, oyuncu Çağatay Ulusoy’dan şikayetçi olarak gençleri sigaraya alıştırdığını öne sürdü. Kural savcılığa verdiği dilekçede, Çağatay Ulusoy’un instagram hesabından devamlı sigara içerken çekilen fotoğraflarını paylaştığını ifade etti

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ulusoy’un instagram hesabında 1 Milyon 400 Bin takipçisi olduğunu belirten Kural, “Siyah beyaz iki sigaralı fotoğrafı 173.000 beğeni almıştır. Gençler üzerinde etkili bu oyuncunun hayranları genelde orta ve lise eğitimindeki kız çocuklarıdır. Beğenenlerin yüzde 5’inin bilinçaltına etkili olarak sigaraya başlamasına neden olması halinde, kanına girdiği öğrenci ve genç sayısı 87.500 olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Cezalandırılmalı"

Ulusoy’un bu fotoğrafları paylaşmasının, sigara firmaları ile işbirliği içerisinde olduğu ihtimalini güçlendirdiğini iddia eden Kural, “Bu bakımdan kamu sağlığının zarar görmemesi için bu tür ‘Sigaraya teşvik etmek’ gayesinde olan paylaşım sahiplerinin bu paylaşımları kaldırılmalı, paylaşımda bulunan kişi ise cezalandırılmalıdır” dedi. Kural, Ulusoy’un Kabahatler Kanunu ‘Tütün mamüllerinin tüketilmesi’ maddesi gereğince cezalandırılmasını istedi.

Çağatay Ulusoy şu sıralar 'İçerde' dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.