Çağatay Ulusoy: Dünyada en çok hayran olduğum kişi Atatürk

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayran olduğunu söyledi.
Netflix Türkiye, Hakan: Muhafız'ın (The Protector) başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'a 13 soru sordu.
Netflix'in Instagram hesabından yayınladığı videoda, Ulusoy 'hokkabazlık soruları' adı altında 13 soruya yanıtlar verdi.
Ulusoy, "Dünyada en çok hayran olduğunuz kişi" sorusuna Atatürk cevabını verdi.
Ulusoy'un yanıtı sosyal medyada da gündem oldu.