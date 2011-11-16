Çağan'ın 'dedesi' vizyona giriyor

T24 -



Gala geliri TEGEV’e



Çekimler Ege’de yapıldı

Çağan Irmak, hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği “Dedemin ınsanları” filmiyle büyükbabasının Mübadele döneminde yaşadıklarını beyazperdeye yansıtacak. 25 Kasım’da izleyiciyle buluşacak filmin 23 Kasım’da Lütfi Kırdar’da yapılacak galasından elde edilecek gelir TEGEV’e bağışlanacak. “Dedemin ınsanları” için daha sonra bir de ızmir galası düzenlenecek.Çekimleri Girit, Gökçeada, Bodrum ve Söke’de tamamlanan filmde, Irmak’ın büyükbabasını Çetin Tekindor, babasını ise Yiğit Özşener canlandırdı. “Dedemin ınsanları”, Ege’nin küçük bir sahil kasabasında yaşayan 10 yaşında bir çocuk ve dedesi üzerinden, bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği büyük değişimi anlatıyor.