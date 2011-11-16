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Kültür-Sanat

Çağan'ın 'dedesi' vizyona giriyor

Çağan Irmak’ın büyükbabasının mübadele döneminde yaşadıklarını anlattığı “Dedemin İnsanları” filmi 25 Kasım’da vizyona giriyor.

16 Kasım 2011 02:00

T24 - Çağan Irmak’ın büyükbabasının mübadele döneminde yaşadıklarını anlattığı “Dedemin İnsanları” filmi 25 Kasım’da vizyona giriyor.

ÇAĞAN VE DEDESİ


Gala geliri TEGEV’e

Çağan Irmak, hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği “Dedemin ınsanları” filmiyle büyükbabasının Mübadele döneminde yaşadıklarını beyazperdeye yansıtacak. 25 Kasım’da izleyiciyle buluşacak filmin 23 Kasım’da Lütfi Kırdar’da yapılacak galasından elde edilecek gelir TEGEV’e bağışlanacak. “Dedemin ınsanları” için daha sonra bir de ızmir galası düzenlenecek.


Çekimler Ege’de yapıldı

Çekimleri Girit, Gökçeada, Bodrum ve Söke’de tamamlanan filmde, Irmak’ın büyükbabasını Çetin Tekindor, babasını ise Yiğit Özşener canlandırdı. “Dedemin ınsanları”, Ege’nin küçük bir sahil kasabasında yaşayan 10 yaşında bir çocuk ve dedesi üzerinden, bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği büyük değişimi anlatıyor.


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