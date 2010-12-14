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CAFERİLER'DEN ZİNCİRLİ YAS TÖRENİ IĞDIR (A.A)

14 Aralık 2010 01:21

-CAFERİLER'DEN ZİNCİRLİ YAS TÖRENİ IĞDIR (A.A) - 13.12.2010 - Iğdır'da Muharrem ayı anma törenleri devam ediyor. Muharrem ayı dolayısıyla bu akşam Zübeyde Hanım Bulvarı'nda belediye binası önünde aşure çadırını ziyaret eden Caferi vatandaşlar, burada Kur'an-ı Kerim ve ilahi dinlediler. Camilerden gelen siyah giysili gençlerden oluşan deste grupları ise, aşure çadırının önünde toplanarak, ilahiler eşliğinde bir süre sine vurdular.  Gençler arasında elleri zincirli bazı deste grubu gençler de sırtlarını açıp, ''Ya Hüseyin'' diyerek dövündüler. Bu arada Iğdır'ın Aralık ilçesinden gelen siyah giysili deste grubu sine vurup, zincirle dövünürken, bazı gençlerin ellerindeki Hz. Ali'nin kılıcı olarak bilinen 'Zülfikar'a benzeyen tahta ve demirden yapılı kılıçları havaya kaldırarak, ''Ya Hüseyin'', ''Allahuekber'' diye haykırdıkları gözlendi. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanan her yaş grubundan çok sayıda vatandaş da, bu anma törenlerini ilgiyle izledi. Anma törenleri, Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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