Çadırlara PKK baskını: 11 gözaltı

ADANA, (DHA)- ADANA\'nın Karadaş ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlara düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG\'ye eleman kazandırıp, yardım toplama faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG\'ye yönelik, Karataş ilçesi Karagöçer Mahallesi\'nde tarım işçilerinin kaldığı çadırlara operasyon düzenledi. Baskında Z.B., V.G., G.K., E.B., E.A., K.K., H.T., N.Ö., M.Ç., F.Ü. ve M.I. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı çadırlarda ve üst aramalarında 15 SİM kart, 28 cep telefonu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 26 av tüfeği fişeği, 9 cd/DVD, 5 flash bellek, 21 örgütsel doküman, 2 fotoğraf makinesi, 1 laptop, 1 tablet bilgisayar ve 2 mp3 çalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgüte eleman kazandırdığı, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı, yardım toplama faaliyetlerinde bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında 11 kişinin de arandığı belirtildi.



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