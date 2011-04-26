-ÇADIRLARA OPERASYON İZMİR/MERSİN (A.A) - 26.04.2011 - Emniyet güçleri İzmir ve Mersin'de "sivil itaatsizlik" adı altındaki eylemleri kapsamında agora parkı'nda kurulan çadırlara operasyon düzenledi. İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, BDP'nin ''sivil itaatsizlik'' adı altındaki eylemleri kapsamında Agora Ören Yeri yanındaki Agora Parkı'nda kurduğu çadıra operasyon düzenledi. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 01.30 sıralarında çadırın bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon öncesi İkiçeşmelik Caddesi ile Agora'daki ara sokaklar trafiğe kapatıldı. Herhangi bir mukavemetle karşılaşılmayan operasyonda çadırın içindeki malzemeler boşaltıldı, ardından AKS 110 ekipleri çadırı söktü. Operasyonda çadırda bulunanlardan gözaltına alınanların bulunduğu belirtildi. MERSİN Mersin'de, BDP'liler tarafından ''Demokratik Çözüm'' adı altında kurulan çadıra operasyonu düzenlendi. Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde ''sivil itaatsizlik'' eylemi kapsamında Güneş Mahallesi'nde kurulan çadıra, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımı ile zırhlı araçlar desteğinde operasyon düzenlendi. Çadırın kurulduğu bölgede yapılan izinsiz gösteri ve olaylar nedeniyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında, çadırın çevresinde ve yakınındaki bir bahçede yapılan aramada, çok sayıda molotofkokteyli ve havai fişek ile bunları atmak için kurulu düzenek ele geçirildi. Bunların bazılarının bahçedeki portakal ağaçlarına gizlendiği görüldü. Ayrıca molotofkokteyli yapımında kullanılan çok sayıda boş şişe, huni ve bezden yapılmış fitil ile araçların geçişine engel olmak için tahta üzerine çivi çakılarak yapılmış bir kapan da bulundu. Olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis, operasyon kapsamında 15 kişiyi gözaltına aldı.