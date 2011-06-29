-ÇADIRKENTTEKİ ÇOCUKLARA FORMA VE TOP YAYLADAĞI (A.A) - 29.06.2011 - Ankaragücü, ülkelerinde yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin yaşadığı Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki geçici çadır kentlerde çocuklara spor malzemesi yardımında bulundu. Ankaragücü Kulübü Asbaşkanı Ayhan Atalay, beraberinde bazı yöneticilerle birlikte Hatay'a gelerek Vali Celalletin Lekesiz, Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin'i ziyaret etti. Atalay, daha sonra Belediye Başkanı Savaş ve ATSO Başkanı Çinçin ile Yayladağı ilçesine gelerek, Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun yanında İl Özel İdaresine ait alanda kurulan ikinci geçici çadır kenti gezdi. Burada kalan Suriyelilerle ilgili bilgi alan Atalay, yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nün sadece sportif faaliyetlerde değil, insani olaylarda da aktif bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Atalay, tüm dünyanın gündeminde bulunan Suriyeliler'e ihtiyaçları doğrultusunda spor malzemesi yardımında bulunma kararı aldıklarını, amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu belirtti. Onların acılarını azaltmak adına imkanlarını bir nebze de olsun paylaşarak kendilerini daha huzurlu hissedeceklerini ifade eden Atalay, şunları kaydetti: ''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in selamıyla buraya geldim. Aynı zamanda Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek'in temsilcisi olarak buradayım. Devletimizin büyüklüğüne bir kez daha burada görerek şahit olduk. Fakat her şeyi devletten beklemek çok doğru değil. Biz ne yapabiliriz diye düşündük. Buradaki arkadaşlarımıza çocukların ne tür istekleri olduğunu sorduk. Kendi branşımızla ilgili, spor kulübümüzün insani sorumluluğu olduğunu da bilerek bu yardımı gerçekleştirme kararı aldık. Bu kardeşlerimize 2 bin adet şort, forma, atkı, şapka, ayakkabı ve top getirdik. Elimizden geldiğince bundan sonra da yardımlarımızı devam ettireceğiz.'' -DİĞER KULÜPLERE ÖRNEK OLSUN- Antakya Belediye Başkanı Lütfi Savaş, yardımlarından ötürü Ankaragücü Kulübüne teşekkür ederek, bu bağışın diğer kulüplere de örnek olması gerektiğini belirtti. Devletin tüm imkanlarını kullanarak, buradaki misafirlere en iyi şekilde baktığını vurgulayan Savaş, ''Ama işin insani boyutunda sivil toplum örgütlerimiz, iş adamlarımız, spor kulüplerimiz buraya gelip misafirperverliklerini göstermek adına yardımlar yapıyorlar. Antakya Belediye Başkanı olarak onlara çok teşekkür ediyorum'' dedi. Atalay, daha sonra yanlarında getirdikleri malzemelerin bir bölümünü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürü Mevlüt Aydın ile Kızılay Yayladağı geçici çadır kent sorumlusuna teslim etti.