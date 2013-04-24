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Çadırkentte yangın: 6 çocuk yaralı

Tel Hamut Çadırkenti'nde gece saatlerinde çıkan yangında 6 çocuk yaralandı

24 Nisan 2013 12:48

Şanlıurfa'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadırkentte yangın çıktı. Yanan 5 çadırda 6 çocuk ağır yaralandı.

Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve Suriyeli sığınmacıların kaldığı Tel Hamut Çadırkenti'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri geldi yangına müdahale edildi.

5 çadırın tamamen yandığı olayda 6 suriyeli çocuk ağır yaralandı. Bu arada ekiplere yangını söndürmek için yardım eden 2 özel güvenlik görevlisi de dumandan etkilendi.

Önce Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevkedildi.

Yaralı 6 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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