-Çadırkentlerde kalan Suriyeliler memnun HATAY (A.A) - 19.01.2012 - TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Alt Komisyon Başkanı Cemal Yılmaz Demir, ziyaret ettiği çadırkentte kalan Suriyeliler'in 'ülkemizde köşkte kalmaktansa, Türkiye'de, huzur ortamında çadırda kalmayı tercih ediyoruz' dediklerini söyledi. Türkiye'de bulunan mülteciler, sığınmacılar ve yasadışı göçmenlerin sorunlarının incelenmesi amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyonun başkan ve üyeleri, ülkelerindeki karışıklık nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için Hatay'ın Altınözü ilçesinde oluşturulan çadırkenti ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Alt Komisyon Başkanı Demir, iki günlük Hatay gezileri kapsamında, dün Yayladağı ilçesinde bugün de Altınözü'ndeki çadırkentte yaşayan Suriyelileri ziyaret ettiklerini anımsattı. Kampları umduklarından daha iyi bulduklarını, bu nedenle tüm yetkililere teşekkür ettiğini vurgulayan Demir, Kızılay'ın çadırkentlerde çok güzel çalışmalar yaptığını söyledi. Çadırkentlerde kalan insanların genel olarak fiziki imkanlardan memnun olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu: ''Ama ülkeleriyle ilgili endişeleri ve tereddütleri tabii devam ediyor. Herkes, şartların oluşması halinde ülkesine, köyüne, işine ve gücüne dönmek ister. Bu tabii bir şey. Ama buradaki ortam da fiziki olanaklar da gayet iyi. Sağlıktan eğitime kadar birçok konuda yetkili arkadaşlarımızın en güzel hizmeti sunduklarını gördük. Buradaki insanlar bir benzetme de yaptılar. 'Ülkemizde bir köşkte kalmaktansa, Türkiye'de huzur ortamında çadırda kalmayı tercih ediyoruz' diyorlar. Bundan memnunuz, bu konuda herkese teşekkür ediyoruz.'' Gazetecilerin, Suriyelilerin özel bir talebinin olup olmadığıyla ilgili soruya da Demir, ''Özel bir talep yok. Genel olarak ciddi bir sıkıntıları da yok. Ama statüleriyle ilgili, çok uzun süre kalacaklarsa misafir konumundan daha farklı konumlara geçmeleriyle ilgili zaman zaman beklentilerini ifade ettiler. Herkes Türkiye'ye, devletimize, hükümetimize teşekkürlerini ifade ediyor'' yanıtını verdi. Demir, Hatay'daki çadırkentlerde 9 bin dolayında Suriyeli bulunduğuna ve bu sayının zaman zaman değiştiğini belirterek, Suriyelilerin Kilis'e taşınmasıyla ilgili ön çalışmaların devam ettiğini, neticelenmesi halinde bunun açıklanacağını ifade etti. Demir'e, ziyarette komisyon üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya ile Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Altınözü Kaymakamı Ali Arslantaş, Altınözü Belediye Başkanı Cavit Alkan eşlik etti.