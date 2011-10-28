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Yaşam

Çadırkentin çocukları ERCİŞ (A.A)

28 Ekim 2011 13:06

-Çadırkentin çocukları ERCİŞ (A.A) - 28.10.2011 - Erciş'te Türk Kızılayı'nın Van Gülü kıyısına kurduğu çadırkentte aileleriyle kalan çocuklar güne, yeni yuvalarına çorba ve ekmek götürerek başlıyor. Van'ın Erciş ilçesi, dünün aksine güneşli bir güne başladı.  Türk Kızılayı'nın kurduğu göl kıyısında kurduğu Çadırkent'te kalan depremzedeler, Kızılay mutfağında kaynayan sıcak çorbayla kahvaltılarını yaptı. Kazanın başında, sırayla kaplarına ya da burada verilen pet bardaklarla alınan çorbalar içildi. Aileleriyle birlikte çadırkentte kalan çocukların durumları ise yaşanan depremi ve ortaya çıkardığı sonuçları belki de en iyi anlatan görüntüleri oluşturuyor. Çadırkentin bitişiğindeki mutfaktan çorba ve ekmek alıp ailelerinin çadırlarına götüren çocuklar, bu zor günlerinde aileleriyle yardımcı olmaya çalışıyor. Büyükleri, küçük kardeşlerine bakarak onları avutmaya çalışırken, burada Türk Kızılayı görevlilerinin dağıttığı oyuncaklarıyla çadırların arasında, çoğu olan bitenden habersiz oynayan çocuklar dikkat çekiyor. Ailelerin çocuk arabalarıyla gezdirdiği bebekler, daha küçük kardeşleriyle oynayarak onları avutmaya çalışan çocuklar objektiflere takılan görüntülerden bazıları. Çadırlarda bebekleri ve çocuklarıyla birlikte soğuk geceler geçiren ailelerin en büyük isteği ise bir önce kurulacak prefabrik evlere taşınmak.

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