T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çadırı polis kaldırdı ANKARA (A.A)

04 Aralık 2011 20:50

-Çadırı polis kaldırdı ANKARA (A.A) - 04.12.2011 - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Van deprem bölgesindeki depremzede vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek üzere Sağlık Bakanlığı önüne kurdukları çadırın polis tarafından kaldırıldığını bildirdi. TTB ve Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, TTB ve Ankara Tabip Odasının, bugün Van deprem bölgesindeki depremzede vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek üzere, geceyi bir nöbet düzen içinde geçirmek üzere Sağlık Bakanlığı önüne kurdukları çadırın, polis tarafından ''Kabahatler Kanunu'nun çevre kirliliğini düzenleyen maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı'' belirtildi. ''Bizler arkadaşlarımız soğukta, açıkta iken burada sıcak evlerimizde huzurlu olamayız'' ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu çadırı onların en temel insani hakları olan barınma hakkı taleplerini görünür kılmak için buraya, Sağlık Bakanlığının önüne kuruyoruz' diyerek Sağlık Bakanlığının önüne çadırımızı kurmuştuk. Kabahatler Kanunu'na aykırı davrandığımız gerekçesiyle çadırımız söküldü. Evet kabahatliyiz, çünkü Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası olarak bölgedeki tüm depremzedelerin, insan üstü bir gayretle hizmet vermeyi sürdüren meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının kangrene dönmüş barınma sorununa dikkati çekmek için Sağlık Bakanlığının önüne çadır kurduk. Kabahatliyiz, çünkü insanca barınma koşulları talep ettik. Kabahatliyiz, çünkü 'kral çıplak' dedik. Sağlık Bakanlığından bu kabul edilemez durumun bir an önce düzeltilmesini bir kez daha ve ısrarla talep ediyoruz. Kalıcı çözüm olmadığını bilmekle birlikte, ağır kış koşullarında geçici olarak da olsa daha iyi bir barınma sağlayacak olan ve bölgeye yönlendirildiği söylenen konteynerlerin bir an önce yeterli sayıda ve alt yapısı sağlanmış olarak kullanıma sokulmasını bekliyoruz. Çadır söküldü, hala üşüyoruz''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24