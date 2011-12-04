-Çadırı polis kaldırdı ANKARA (A.A) - 04.12.2011 - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Van deprem bölgesindeki depremzede vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek üzere Sağlık Bakanlığı önüne kurdukları çadırın polis tarafından kaldırıldığını bildirdi. TTB ve Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, TTB ve Ankara Tabip Odasının, bugün Van deprem bölgesindeki depremzede vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek üzere, geceyi bir nöbet düzen içinde geçirmek üzere Sağlık Bakanlığı önüne kurdukları çadırın, polis tarafından ''Kabahatler Kanunu'nun çevre kirliliğini düzenleyen maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı'' belirtildi. ''Bizler arkadaşlarımız soğukta, açıkta iken burada sıcak evlerimizde huzurlu olamayız'' ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu çadırı onların en temel insani hakları olan barınma hakkı taleplerini görünür kılmak için buraya, Sağlık Bakanlığının önüne kuruyoruz' diyerek Sağlık Bakanlığının önüne çadırımızı kurmuştuk. Kabahatler Kanunu'na aykırı davrandığımız gerekçesiyle çadırımız söküldü. Evet kabahatliyiz, çünkü Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası olarak bölgedeki tüm depremzedelerin, insan üstü bir gayretle hizmet vermeyi sürdüren meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının kangrene dönmüş barınma sorununa dikkati çekmek için Sağlık Bakanlığının önüne çadır kurduk. Kabahatliyiz, çünkü insanca barınma koşulları talep ettik. Kabahatliyiz, çünkü 'kral çıplak' dedik. Sağlık Bakanlığından bu kabul edilemez durumun bir an önce düzeltilmesini bir kez daha ve ısrarla talep ediyoruz. Kalıcı çözüm olmadığını bilmekle birlikte, ağır kış koşullarında geçici olarak da olsa daha iyi bir barınma sağlayacak olan ve bölgeye yönlendirildiği söylenen konteynerlerin bir an önce yeterli sayıda ve alt yapısı sağlanmış olarak kullanıma sokulmasını bekliyoruz. Çadır söküldü, hala üşüyoruz''