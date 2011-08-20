-Çadırdan Koç Üniversitesi'ne KÜTAHYA (A.A) - 20.08.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'taki deprem nedeniyle çadırda hazırlandığı Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) Y-TM-2 ve Y-TM-3 puan türlerinde Türkiye birincisi olan Tuğçe Gizem Çelik, tam burslu olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti. Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavlara, Türk Kızılayı öncülüğünde, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce depremden sonra oluşturulan çadır dershanede hazırlandığını söyledi. Hazırlık döneminde sürekli etkili olan artçı sarsıntıların motivasyonunu olumsuz etkilediğini, ancak kısa sürede bu psikolojik baskıyı üzerinden attığını belirten Çelik, Y-TM-2'de 592,834 ve Y-TM-3'te 594,322 puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldığını ifade etti. Çelik, tercih döneminde ailesiyle birkaç üniversiteye gidip imkanlarını araştırdığını, sonuçta birinci sırada tercih ettiği Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesine tam burslu statüde girmeyi başardığını dile getirerek, girdiği ilk sınavda hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu vurguladı. Sınava hazırlık ve tercih dönemlerinde kendisine destek veren öğretmenleri ve ailesine teşekkür eden Çelik, üniversite öğreniminde başarılı olup yurtdışında kariyer yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.