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Yaşam

ÇADIRDAN ÇIKAN ŞAMPİYONA 500 TL ÖDÜL KÜTAHYA (A.A)

22 Temmuz 2011 16:42

-ÇADIRDAN ÇIKAN ŞAMPİYONA 500 TL ÖDÜL KÜTAHYA (A.A) - 22.07.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası çadırda oluşturulan etüt merkezinde hazırlandığı Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS), Y-TM-2 ve Y-TM-3 puan türlerinde Türkiye birincisi olan Tuğçe Gizem Çelik, Kaymakamlık tarafından ödüllendirildi. Simav Kaymakamı Yüksel Ünal, Hükümet Konağı depremde hasar gördüğü için Kaymakamlık olarak kullanılan çadırda kabul ettiği Çelik'i başarısından dolayı kutladı. Çadır dershanelerin, depremden sonra sınavlara kadar geçen bir aylık süreçte önemli misyon üstlendiğini belirten Ünal, sınavlara burada hazırlanan bazı öğrencilerin, Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ve LYS'de ülke genelinde üst sıralarda yer almalarından mutluluk duyduklarını bildirdi. Ünal, daha sonra, Simav Anadolu Öğretmen Lisesinden bu yıl mezun olan Çelik'e 500 liralık para ödülünü verdi. Çelik ise Y-TM-2'de 592,834 ve Y-TM-3'te 594,322 puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldığını hatırlattı. Sınavlara, Türk Kızılayı öncülüğünde, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan çadır dershanede hazırlandığını dile getiren Çelik, ''Bu birinciliği beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Sınavlara hazırlık döneminde ailemle birlikte kaldığım Endüstri Meslek Lisesi bahçesindeki Türk Kızılayı çadırı ve panayır alanındaki çadır dershanede fazlaca artçı sarsıntı oldu. Bunlar motivasyonumu olumsuz etkiledi ama kısa sürede bu psikolojik baskıyı üzerimden attım'' dedi. Çelik, sınav öncesi Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim görmeyi hedeflediğini ancak Türkiye birincileri arasında yer aldığı için bundan vazgeçtiğini anlatarak, tercihlerini henüz netleştirmediğini kaydetti. Elde ettiği Türkiye birinciliği derecesinde eğitimci anne ve babası başta olmak üzere okulu ve dershanesinin önemli katkıları bulunduğunu bildiren Çelik, çadır dershaneleri sağlayan Valilik, Kaymakamlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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