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Yaşam

Çadır yangınlarının önlenmesi amacıyla broşür VAN (A.A)

03 Ocak 2012 18:40

-Çadır yangınlarının önlenmesi amacıyla broşür VAN (A.A) - 03.01.2012 - Van Belediyesi, depremzedelerin çadır yangınlarına karşı uyarılması amacıyla broşür hazırladı. Çadır yangınlarının önlenmesi için Van Belediyesi ile Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliğince hazırlanan broşürler, belediyenin itfaiye ekiplerince dağıtıldı.  İtfaiye ekipleri, broşürlerin dağıtılması sırasında, sobanın nasıl kullanılacağı ve yangın çıkmaması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verdi.  Van Belediyesi İtfaiye Müdürü Osman Acar, çadır yangınları konusunda herkesi tek tek bilgilendireceklerini ifade ederek, broşürlerde çadır yangınlarının çıkmaması için alınacak önlemlerin yer aldığını söyledi.  Acar, bastırdıkları 15 bin broşürü 1 hafta içinde dağıtacaklarını kaydetti.

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