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Çadır yangınında yaralanan Mikail kurtarılamadı ANKARA (A.A)

19 Kasım 2011 05:04

-Çadır yangınında yaralanan Mikail kurtarılamadı ANKARA (A.A) - 19.11.2011 - Van'da, 2 çocuğun öldüğü çadır yangınında yaralanan ve Ankara'ya sevk edilen kardeşlerden Mikail Tulkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, depremzede ailenin kaldığı çadırda çıkan yangında Bahar (8) ve İsmail Tulkan (4) kardeşler hayatını kaybetmiş, yaralanan Elif ve Mikail Tulkan ise Ankara'ya sevk edilmişti. Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara'ya getirilen Elif ve Mikail Tulkan, Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Durumu ağır olan küçük Mikail, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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