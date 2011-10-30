Çadır kurulacak boş alanlar rezidans oldu!

T24 - Beklenen büyük İstanbul depremi için 'toplana ve çadır kurma alanı' olarak belirlenen 480 ayrı adreste şimdi AVM'ler, lüks siteler yer alıyor.





Vatan gazetesinden Öge Demirkan belirlenen 480 ayrı adresi inceledi... Büyük deprem bekleyen İstanbul’da, olası bir felaket anında çadır kuracak yer kalmadı. 17 Ağustos sonrasında çadır kentlerin kurulacağı, halkın toplanacağı 480 boş alan belirlenmişti. Aradan geçen 12 yılda İstanbul nüfusu 3 milyon arttı, fakat bu alanların yarısı konut veya alışveriş merkezi oldu.



7.2 büyüklüğündeki Van depreminden sonra evleri yıkılanlar, barınma sorunu yaşayanlar için çadır ve konteyner sevkiyatlarına başlandı. Özellikle arazinin geniş olması barınma konusundaki alanların belirlenmesinde sorun yaratmadı. Peki İstanbul’da bir deprem olsa çadırlar nereye kurulacak? İşte bu sorunun cevabı 17 Ağustos depreminden sonra aranmaya başladı. İstanbul Valiliği koordinasyonunda ‘İl Afet Kurulu’ kuruldu. Kurul yaptığı çalışmalarda İstanbul’daki deprem alanlarını belirledi.

Liste çıkarmak 2 yıl sürdü



1999 yılında başlayan toplantılara katılan İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, o çalışmalarla ilgili VATAN’a şu bilgileri verdi:





“Vali Erol Çakır’ın başkanlığında toplantılara başladık. 4-5 kez toplandık. Hem devlet kademesi, hem üniversite hocaları hem de sivil toplum kuruluşu örgütleri burada görev aldı. Depremden sonra İstanbul’da halkın toplanacağı ve kurulacak çadırların hangi alana yönlendireceğini tespit ettik. Özellikle park alanları, devlet arazileri seçilerek İstanbul’da 39 ilçede 480 nokta belirledik. Heyette yaklaşık 15 kişi vardı.”

2010’da yarı yarıya düştü



Ancak Cemal Gökçe, aradan geçen süre içinde 480 deprem alanının hızla azaldığını söyledi: “Rakam yarı yarıya düştü. Oysa İstanbul’da en büyük sorun bu. Çünkü Van gibi geniş alanımız yok. Sokaklar yıkıldığında ulaşım da sağlanamayacak. Hatta bu alanlar ulaşımın nasıl sağlanacağından, hangi alana ne kadar çadır kuralacağına kadar tespit edilmişti. Ama şimdi bu alanlar yok edildi. Araziler zaman içinde dolmasın diye de devlet arazileri ve parklar seçilmişti. Ama 12 yılda sonuç ortada.” İstanbul’daki deprem alanlarının akıbetine bakıldığında Gökçe’nin doğruluğu ortaya çıkıyor. 1999 yılında 480 olan alan sayısı, 2009 yılında kaymakamlıklar aracılığı ile yapılan yeni değerlendirmede 280’e düştüğü tespit edildi. 2010 yılında ise bu rakam 240’a kadar geriledi. Mesala Avcılar’da ayrılan 26 alanın sayısı 5’e indi. Bu sayının azalmasında, arazilerini değerlendirmek isteyen bazı vakıflarla kamu kuruluşlarının, arsalarını yatırımcılara satması etkili oldu.

DMO’nun arazisi üniversite olacak



Üsküdar’da Devlet Malzeme Ofisi’nin arazisinde de 15 bin metrekarelik alana 270 çadır kurulacaktı. Ancak özelleştirme idaresi imar planını değiştirdi. Araziye üniversite yapılmasına karar verildi. İhalesi ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

Buraya 180 çadır kurulacaktı



1999’da Kadıköy’de 27 farklı noktada 1.865.000 metrekarelik boş alanın çadır kapasitesi 29.730 olarak belirlendi. Ancak Bostancı’daki 180 çadır kapasiteli alanda şimdi Pragon Residence yükseliyor.

185 çadırlık alan artık yok



Ortaköylüler’in toplanma alanı belirlenen Ermeni Vakfı’na ait arazi de rezidans oldu. 185 çadır için ayrılan yer ortadan kayboldu.

Adliye sarayı oldu



Abide-i Hürriyet Parkı toplanma alanı olarak seçilen yerlerden biri. 35 bin metrekare alana 700 çadır kurulması planlanıyordu. Ancak Çağlan Adliyesi yarısını kapladı.



