-ÇADIR KENTTE YİYECEK VE İLAÇ SIKINTISI YAYLADAĞI (A.A) - 16.06.2011 - Suriye'deki olaylardan kaçarak Hatay ilinin Yayladağı ilçesi Güveççi köyü yakınında kurdukları çadır kentte kalan Suriyelilerin yaşam mücadelesi devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Cisr Eş Şuğur kasabasından kaçarak Türkiye sınırına yakın Harapjoz köyünde çadırlar kurarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan yaklaşık 300 Suriyeli, yiyecek, içecek ve ilaç sıkıntısı çekiyor. Suriye topraklarındaki çadır kente giren AA ekibi, orada kalanların yaşamlarını görüntüledi. Kurdukları derme çatma çadırlarda kalan Suriyelilerin kirli dereden su içtiği ve çocukların burada yüzdüğü gözlendi. Burada kalan Kadir Basim, 15 bin silahlı Suriye güvenlik gücünün kent ve civardaki köylere gerek evlere baskınlar düzenlediğini söyledi. Askerler köylerden çekildikten sonra evlerine dönen köylüler, değerli eşyalarının askerler tarafından yağmalandığını belirtti. Basim, kasabadan kaçan ve daha sonra evlerine dönen köylülerin güvenlik güçleri tarafından bilmedikleri yerlere götürüldüğünü ve orada işkenceye maruz kaldığını kaydetti. Cisr Eş Şuğur kasabasında ayağından yaralanan ve çadır kentte birkaç haftadır kalan bir Suriyeli, isminin açıklanmaması şartıyla, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad gitmeden dönmeyeceklerini, geri dönmeleri halinde akıbetlerinin ne olacağını bilmediklerini ifade etti. Yaralı Suriyeli, yakınlarından 3 kadının kasabaya giren askerlerin tecavüzüne uğradığını öne sürdü. Aynı Suriyeli, halka ateş eden güvenlik güçlerinin Suriyeli olmadığını, farklı bir ülkeden getirildiğini ve kollarında yeşil bandaj bulunduğunu iddia etti. Bu arada çadır kentte kalan Suriyelilere, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yiyecek, içecek, mama ve çocuk bezi gönderdiği gözlendi.