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Çadır kentte Suriyeli albay operasyonu

Çadır kentte kalan Suriyeli bir albayın, Suriye devletine teslim edilmek üzere kaçırılacağı

21 Mayıs 2012 23:14

Hatay'daki çadır kentte kalan Suriyeli bir albayın, Suriye devletine teslim edilmek üzere kaçırılacağı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan biri Suriye uyruklu, 2'si Türk 3 şüpheli, Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nce serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Basın Sözcüsü Ahmet Akkaya, yazılı açıklamasında, Suriye uyruklu S.S'nin, Apaydın köyündeki çadır kentte kalan Suriyeli muhalif albay Riyad El Esad'ın kaçırılması için geleceği ihbarı alındığını belirtti.
 
Bunun üzerine Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, daha sonra Adana Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nce devam ettiğini ifade eden Akkaya, şunları kaydetti: "Bu nedenle yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler S.S, H.A. ve S.B'nin ifadeleri alındı. Soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere göre, şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nce serbest bırakıldı. Devam eden soruşturmanın neticesine göre bir karar verilecek." 
 

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