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Yaşam

Çadır kentte doğum günü heyecanı VAN (A.A)

21 Kasım 2011 19:56

-Çadır kentte doğum günü heyecanı VAN (A.A) - 21.11.2011 - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çadır kentte kalan 6 çocuk için doğum günü partisi düzenledi. Van Futbol Sahası yanındaki 75. Yıl Çadır Kenti'nde bir çalışma yapan polis ekipleri 21 Kasım tarihinde doğmuş çocukları belirlediler. Ardından pasta ve hediye alan polisler, doğum günü çocukları Yakup Tuncer (16), Bora Bozlak (5), Şehadet Sena Turan (13),Kader Özmeral (11),Burak Kutlu (8)  ve Eylül Kuştutan'ı (8) bir çadıra toplayarak sürpriz doğum günü partisi yaptı. Doğum günü sürprizi karşısında şaşıran çocuklar polisleri öperek teşekkür etti. Çocuklardan Bora Bozlak, polislerin kendilerini unutmamalarından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

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