-ÇADIR KENTTE 1 AY YAYLADAĞI (A.A) - 29.05.2011 - Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerinde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istedikleri iddiasıyla tel örgüleri aşarak Hatay'ın Yayladağı ilçesine gelen Suriyeliler, kaldıkları çadır kentte bir ayını doldurdu. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak 29 Nisan'da Suriye'nin İdlip kentine bağlı Harabjoz köyü yakınlarındaki sınırdan geçerek, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, TEKEL binası bahçesinde kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor. Suriye'deki olaylardan kaçan ve aralarında yaralıların bulunduğu grubun da kaldığı çadır kentte, hastaların tedavisi için revir kurulurken, bir ambulans da hazır bekletiliyor. 4 hamile kadının da aralarında bulunduğu Suriyeliler, sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Bu arada Kızılay tarafından 5'er kişilik 55 çadırın kurulduğu çadır kentte, sayının artma ihtimaline karşı 25 çadır daha kuruldu. Suriyelilerin ziyaretçileriyle görüşmelerine de izin veriliyor. Öte yandan çadır kentte kalan çocuklar için Türk Kızılayı'nın palyaço gönderdiği bildirildi.