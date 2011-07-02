-ÇADIR KENTLERİN NÜFUSU 1500 KİŞİYE DÜŞTÜ KÜTAHYA (A.A) - 02.07.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremi izleyen günlerde yaklaşık 10 bin kişinin kaldığı çadır kentlerin nüfusu 1500 kişiye kadar düştü. Alınan bilgiye göre, Türk Kızılayı, depremin ardından birkaç günde Simav'da 17 noktada çadır kentler oluşturarak 10 bin depremzedenin konaklamasını sağladı. Deprem sonrası ilk günlerde yaklaşık 10 bin kişinin barındığı çadır kentlerin nüfusu, artçı sarsıntıların azalması, Simav dışından gelenlerin memleketlerine dönmesi, evleri az hasarlı olan veya hiç hasar bulunmayanların konutlarına dönmesi, memurların yaz tatiline girmesi gibi nedenlerle 1500 kişiye geriledi. Afet ve Acil Durum Merkezi Yönetimi Başkanı Yıldıray Malgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Simav'da panayır alanı dahil 17 noktada çadır kentler bulunduğunu bildirdi. Çadırlarda yaşayanların sorunlarının, Kaymakamlık ile Afet ve Acil Durum Merkezi işbirliğinde giderilmeye çalışıldığını ifade eden Malgaç, şöyle konuştu: ''436 çadır bulunan çadır kentlerde, 70 çadır boş olarak hazır tutuluyor. Devam eden artçı sarsıntılardan etkilenen vatandaşlar bazen çadır talebinde bulunuyor. Bu vatandaşlar söz konusu hazırda bekletilen çadırlarda barındırılıyor. Türk Kızılayı, çadır ve yemek dağıtımı görevlerini bize devretti. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçları, İmam Hatip Lisesi mutfağında pişirilen yemeklerle karşılanıyor. Evleri girilemeyecek kadar hasarlı ve yıkık olanlar, hasta ve yaşlılar, engelliler, hamileler ile çadırdan başka gidecek yeri olmayanlara öğle ve akşam yemekleri veriliyor, kahvaltılık gıda desteği sağlanıyor. Çadırlarda kalanları, banyo ihtiyaçları için Eynal Kaplıcaları'ndaki umumi hamamlara yönlendiriyoruz. Yemek ve banyo için afetzedelere özel kartlar veriyoruz.''