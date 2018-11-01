Cadılar Bayramı nedir? Cadılar Bayramı ne zaman ve nasıl kutlanır?

Her yıl 31 Ekim tarihinde ABD başta olmak üzere bir çok yerde kutlanan Cadılar Bayramı, göçmen İrlandalılar sayesinde yayıldı. Kelt Bayramı ile Katolik geleneği olan Azizler Günü'nün karışımıyla Britanya'da kutlanmaya başlandı. Partileriyle nam salıp televizyon dünyası sayesinde 20. yüzyılda tüm dünyaya yayıldı.

Cadılar Bayramı'nın sembolü bal kabaklarıdır. İçi oyulup ışık yerleştirilen bal kabaklarına ağız ve göz delikleri yapılmaktadır. Maske ve kostüm giyme geleneği ise 1930'larda başladı

Geç saatlerde korkutucu giyimleriyle sokaklara çıkan çocuklar evlerin kapısını vururak "trick or treat" (anlaşma ya da tehdit) diyererek şeker isteğinde bulunuyor.

Cadılar Bayramı'nda tüm dünyada şeker tüketimi artmaktadır.