Caddelerdeki ücretli otoparka mahkeme engeli

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Polatlı'da yaşayan bir vatandaşın başvurusu üzerine davaya bakan Ankara 12’nci İdare Mahkemesi, ilçe merkezinde araç trafiğini rahatlatmak amacıyla cadde ve sokaklara tek sıra halinde park eden araçlar için uygulamaya konulan ücretli otopark uygulamasına ilişkin Belediye Encümen kararının iptaline karar verdi.Mahkeme kararını uygulamaya başlayan belediye, hukuk işleri aracılığı ile mahkeme kararına itiraz etti.Polatlı Tüketici Hakları Derneği Başkanı Hasan Akman, kararın bir ilk olduğunu vurguladı. Akman konuyla ilgili yaptığı açıklamada hukuki ve sosyal gerekçeleri şu şekilde açıkladı:"Mahkeme kararından, 01.07.1993 tarihli ve 21624 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren otopark yönetmeliğinin 4’ncü Maddesinin ’f’ bendinin son paragrafında, ‘otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının belediye ve valilikçe karşılanması zorunludur’, 9’uncu madde de ise, ‘bina içinde veya parselinde otopark yapılması mümkün olmayan yapıların durumu belediyece imar durumu ile ilgili ilk müracaat tarihinden başlayarak 30 gün içinde ilgilisine gerekçeleri ile bildirilir. Belediyeler bina otoparkı yerine otopark sorunun nasıl çözümleneceğini binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını da bildirmekte ve bu otoparkları tesis etmekle yükümlüdür. Bu durumda bölge veya genel otoparktan yararlananlardan ayrıca kullanım ücreti alınmaz."