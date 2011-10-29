-Cadde trafiğe açıldı BİNGÖL (A.A) - 29.10.2011 - Bingöl'de meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Genç Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Bingöl kent merkezindeki vatandaşların yoğun olduğu cadde üzerinde meydana saldırının ardından trafiğe kapatılan Genç Caddesi'nde olay yeri ekiplerince yapılan inceleme tamamlandı. İncelemenin tamamlanmasının ardından Bingöl Belediyesi ekipleri de patlamanın meydana geldiği alanı temizledi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla cadde tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.