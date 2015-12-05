Çad'da 3 canlı bomba: Çok sayıda ölü var

Çad'da Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin öldüğü açıklandı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Orta Afrika'da Nijerya, Kamerun, Nijer ve Çad sınırında yer alan Çad Gölü'ndeki Koloko Adası'nda bir pazar yerinde düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 3'ü intihar eylemcisi 30'dan fazla kişi öldü, yaklaşık 80 kişi de yaralandı.

Çad'da, 19 Kasım'da, Boko Haram saldırılarına karşı uygulanan olağanüstü hal 4 ay uzatılmıştı. Çad hükümetinin olağanüstü hal uygulama kararı, Çad Gölü bölgesi ülkelerinin Boko Haram örgütünün silahlı saldırılarına maruz kaldığı bir zamanda alındı. Boko Haram'ın Çad ve Kamerun'da bu ay başında düzenlediği saldırılarda, örgüt militanlarının da aralarında bulunduğu 50'ye yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Çad, Nijer, Nijerya, Kamerun ve Benin, Boko Haram ile mücadele kapsamında "Ortak Çok Uluslu Müdahale Gücü" oluşturmuştu. Müdahale gücünün, göreve başladığında, Boko Haram ile silahlı grupların saldırılarına maruz kalan bölgelerde güvenlik, istikrar ve insani yardımın sağlanması için çalışması planlanıyor. Müdahale gücünün operasyonlara başlaması için BM'de oylama yapılması bekleniyor.