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Dünya

Çad Gölü'nün dibinde petrol olabilir

Nijerya'nın ulusal petrol kuruluşu, Çad Gölü'nde büyük miktarda petrol bulmak üzere olduklarını duyurdu.

09 Kasım 2015 22:16

Nijerya'nın ulusal petrol kuruluşu NNPC, Çad Gölü'nde büyük miktarda petrol bulmak üzere olduklarını duyurdu. Bölgede İslamcı Boko Haram örgütünün faal olduğu bilinirken, yıl sonuna kadar bulunan petrole dair açıklama yapılacağı söylendi.

AFP'nin haberine göre, Çad Gölü'nün Nijerya, Nijer, Çad ve Kamerun ile sınırı olduğu bilinirken, Çad'ın gölün kendi tarafında petrol bulmuş olduğu ve 2013'de günde 100 bin varil petrol çıkartabildiği belirtiliyor.

Nijerya ordusu ise Boko Haram'ı bölgeden uzaklaştırmayı başardığını öne sürerken, yoksullukla boğuşan bölgeden petrol çıkmasının bölgeyi dönüştürebileceği söyleniyor.

Daha önce de Çad Gölü'nde 100 milyar metreküp petrol olduğuna dair tahminler olduğu da aktarılıyor.

 

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