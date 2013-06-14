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'Çapulcu' Boyner'den Gezi mesajı: Eve dönün

Gezi Parkı eylemine çabulcuyum pankartuyla destek veren Cem Boyner, direnişçilere eve dönün çağrısı yaptı

14 Haziran 2013 15:36


Gezi eylemlerine katılarak 'çapulcuyum çapulcu' pankartı açarak destek veren ünlü işadamı Cem Boyner, Twitter'dan 'Eve dönme zamanı gelmedi mi?' dedi.

Gezi Parkı eylemlerine katılarak 'Çapulcuyum çapultu' pankart ile destek veren işadamı Cem Boyner yaptığı açıklamada gençleri eve dönmeye çağırdı. Boyner Twitter'da orjinal haliyle şunları yazdı:  "Gençler, Mesajinizi herkese açik ve net verdiniz..biz 60liklar dahi anladik Artik mesaj kaygisindan çok sanirim ömür boyu hasreti sürmüş bir kavuşma ertesinde birbirinizi kaybetme korkusuyla bırakamıyorsunuz Gezi'yi Orası,sizin için birbirinizi bulup,anlayıp,sarılıp birbirinize tutundugunuz büyülü yer+ Esas birbirinizi kazandınız.Az mi? Size ve güvenliğinize bu ülkenin ihtiyaci var.Artik eve dönme zamani gelmedi mi?"


Erdoğan Boyner'i eleştirmişti


Başbakan Erdoğan, pazar günü Ankara'da yaptığı bir açıklamada, “Bir tanesi çıkmış, 'Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum, çapulcuyum' diyor. Hayırlı olsun. Sevgili kardeşlerim, sakın bu çapulcuları da ihya etmeyin. Bunları ihya etmeyin. Biliyorsunuz bunlar yıllarca bu milletin sırtından geçindiler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bu millete hakaret edenlere haddini bildirmek bu milletin görevidir, ancak demokratik şartlar içerisinde” demişti. Ardından da Boyner hisselerine yüzde 10'lara varan kayıplar yaşanmıştı.

 

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