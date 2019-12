C vitamini kanseri önlüyor

Fransa'da yayımlanan Le Nouvel Observateur dergisinin internet sitesinde verilen habere göre, Marsilya'daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Genetik Hastalıklar Laboratuvarı’ndan Michel Fontes ve ekibinin hayvanlar üzerinde yaptığı araştırma, C vitamininin (askorbik asit) kanser önleyici özelliğe sahip olduğunu gösterdi.



Söz konusu vitaminin hücre çoğalmasıyla ilgili genler üzerinde önleyici etkide bulunduğu belirlendi.



Tümör taşıyan farelere C vitamini enjekte eden bilim insanları, vitaminin hayvanların hayatta kalma şansını büyük oranda artırdığını, tümörü küçülttüğünü ve kanser hücrelerinin dağılmasını engellediğini gözlemledi.



En iyi sonuçlar, en yüksek dozda C vitamini verilen farelerden alındı.



1954'de Nobel Kimya Ödülünü kazanan C vitamininin "babası" Amerikalı kimyager Linus Pauling, günde iki grama kadar yüksek dozda C vitamininin kanser önleyici olabileceğini ileri sürmüştü. Pauling'den sonra yapılan araştırmalar çelişkili sonuçlar vermişti.



Fontes ve ekibinin araştırmasının, C vitamininin kanser önleyici özelliklerini kanıtlar nitelikte olduğu ifade ediliyor.



Klinik deneylerin de olumlu sonuç vermesi halinde yeni ilaçların geliştirilmesinin önü açılmış olacak.



Araştırma "Plos One" dergisinde yer alıyor.



(AA)