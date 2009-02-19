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Sağlık

C vitamini kanseri önlüyor

Fransa'da yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, C vitamini kanser önleyici özelliğe sahip.

19 Şubat 2009 02:00

Fransa'da yayımlanan Le Nouvel Observateur dergisinin internet sitesinde verilen habere göre, Marsilya'daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Genetik Hastalıklar Laboratuvarı’ndan Michel Fontes ve ekibinin hayvanlar üzerinde yaptığı araştırma, C vitamininin (askorbik asit) kanser önleyici özelliğe sahip olduğunu gösterdi.

Söz konusu vitaminin hücre çoğalmasıyla ilgili genler üzerinde önleyici etkide bulunduğu belirlendi.

Tümör taşıyan farelere C vitamini enjekte eden bilim insanları, vitaminin hayvanların hayatta kalma şansını büyük oranda artırdığını, tümörü küçülttüğünü ve kanser hücrelerinin dağılmasını engellediğini gözlemledi.

En iyi sonuçlar, en yüksek dozda C vitamini verilen farelerden alındı.

1954'de Nobel Kimya Ödülünü kazanan C vitamininin "babası" Amerikalı kimyager Linus Pauling, günde iki grama kadar yüksek dozda C vitamininin kanser önleyici olabileceğini ileri sürmüştü. Pauling'den sonra yapılan araştırmalar çelişkili sonuçlar vermişti.

Fontes ve ekibinin araştırmasının, C vitamininin kanser önleyici özelliklerini kanıtlar nitelikte olduğu ifade ediliyor.

Klinik deneylerin de olumlu sonuç vermesi halinde yeni ilaçların geliştirilmesinin önü açılmış olacak.

Araştırma "Plos One" dergisinde yer alıyor.

(AA)

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