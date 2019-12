-C GRUBUNUN LİDERİ TÜRKİYE ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubunda Türkiye, oynadığı 5 maçın tamamını kazandı ve grup lideri olarak üst tura yükseldi. Ankara'da oynanan günün ilk maçında Fildişi Sahili, Porto Riko'yu 88-79 yenmeyi başardı. Porto Riko, grubun galibiyeti olmayan bu takımına son maçında 9 sayı farkla yenilerek gruptan yükselme şansını kaybederken, bir sonraki maçta, Yunanistan ile Rusya karşılaştı. Gruptan çıkmayı garantileyen iki takım arasında oynanan maçı, Rusya-73-69 kazandı. Günün son maçında ise grup liderliğini garantileyen Türkiye ile Fildişi'nin 9 sayı farkla kazandığı maçın ardından İstanbul biletini alan Çin, karşı karşıya geldi. Her iki takımın da genç oyuncularla mücadele ettiği maçı Türkiye, 87-40 kazandı ve grup liderliğini perçinledi. Grup maçlarının ardından oluşan puan tablosu şöyle: TAKIMLAR O G M A Y P -------------------------------------------------------------- 1- TÜRKİYE 5 5 - 393 285 10 2- RUSYA 5 4 1 365 346 9 3- YUNANİSTAN 5 3 2 403 370 8 4- ÇİN 5 1 4 360 422 6 5- PORTO RİKO 5 1 4 386 401 6 6- FİLDİŞİ SAHİLİ 5 1 4 334 417 6