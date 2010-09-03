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Spor

C GRUBUNUN LİDERİ TÜRKİYE ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 02:51

-C GRUBUNUN LİDERİ TÜRKİYE ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubunda Türkiye, oynadığı 5 maçın tamamını kazandı ve grup lideri olarak üst tura yükseldi. Ankara'da oynanan günün ilk maçında Fildişi Sahili, Porto Riko'yu 88-79 yenmeyi başardı. Porto Riko, grubun galibiyeti olmayan bu takımına son maçında 9 sayı farkla yenilerek gruptan yükselme şansını kaybederken, bir sonraki maçta, Yunanistan ile Rusya karşılaştı. Gruptan çıkmayı garantileyen iki takım arasında oynanan maçı, Rusya-73-69 kazandı. Günün son maçında ise grup liderliğini garantileyen Türkiye ile Fildişi'nin 9 sayı farkla kazandığı maçın ardından İstanbul biletini alan Çin, karşı karşıya geldi. Her iki takımın da genç oyuncularla mücadele ettiği maçı Türkiye, 87-40 kazandı ve grup liderliğini perçinledi. Grup maçlarının ardından oluşan puan tablosu şöyle: TAKIMLAR                  O     G     M     A        Y       P -------------------------------------------------------------- 1- TÜRKİYE                5     5     -    393      285     10 2- RUSYA                  5     4     1    365      346      9 3- YUNANİSTAN             5     3     2    403      370      8 4- ÇİN                    5     1     4    360      422      6 5- PORTO RİKO             5     1     4    386      401      6 6- FİLDİŞİ SAHİLİ         5     1     4    334      417      6

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