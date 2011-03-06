C-130 Türk yazılımla uçtu

T24 - ABD’den aldığı F-16 parçalarının montajı için kurulan TAI, dünyanın en çok kullanılan C-130 nakliye uçaklarının aviyonik (havacılık elektroniği) modernizasyonu programında önemli bir aşamaya geldi.





TAI, C-130 uçağına milli yazılım yükleyerek, 2 Mart’ta ilk defa uçurdu. Bir uçağın kontrol maksatlı olarak eşlik ettiği uçuş, yaklaşık bir saat sürdü.

ABD’de Boeing tarafından yürütülen modernizasyon programı 2001’de başladı. ABD, 400 C-130 uçağının 12 versiyonunu modernize etmeyi ve hepsine aynı görev bilgisayarı koymayı planladı. Uçakların farklı özellikleri nedeniyle program bütçeyi aştı ve sık sık kesintiye uğradı. Türkiye’de ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Ocak 2007’de TAI’ye, 7 adet C-130E ve 6 adet C-130B olmak üzere toplam 13 uçağın 56 ayda modernize edilmesi görevini verdi. İlk iki uçağın TAI’de, geri kalanların Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2’nci Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı tesislerinde yenilenmesi planlandı. Programda 2 yıllık gecikme yaşandı ancak buna rağmen Türkiye, geç başladığı programda ABD’yi yakaladı.

Uçakların son derece gelişmiş uçuş sistemleriyle donatılmasını öngören projeyle bütün uçuş sistemlerinin yenilenmesi ve milli yazılım kullanılması öngörüldü. Uçaklara 17 yeni sistem takıldı ve beş mevcut sistem bir üst modele yükseltildi. Uçakların uluslararası havacılık kurallarına uyumlu hale gelmesi, gece görüş sistemlerle donatılması ve yedek parça sorununun çözülmesi amaçlandı.

Uçağın dış görünüşünde bir anten dışında değişiklik bulunmuyor. Asıl değişiklik uçağın aviyonik adı verilen uçuş sistemlerinde görülüyor. Tamamıyla analog olan eski sistemlerin yerine TAI’de “glass cocpit” (cam kokpit) adı verilen dijital sistemler konuldu. Uçağın daha etkin kullanılmasını sağlayan bu sistem ile kokpitin görüntüsü eskiden soldaki gibiydi şimdi sağdaki gibi oldu.

2 bin 300’e yakın C-13O Herkül uçağı, dünyada 50’den fazla ülkede kullanılıyor.



Kıbrıs’a çıkarma yaptı

Adını, Yunan mitolojisinde gücü temsil eden “Herkül” adlı tanrıdan alan C-130’lar, şimdi Lockheed Martin adını taşıyan firmanın geliştirdiği orta sınıf bir taktik nakliye uçakları. Türk Hava Kuvvetleri’nde bulunan bu uçaklar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda uçtu, Kıbrıs’a 2 bin 311 paraşütçü ve 1238 ton malzeme taşıdı.



