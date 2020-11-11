Reuters: Putin, Dağlık Karabağ'da Erdoğan'a çizgiyi çekti

Reuters'ta bir analiz, Dağlık Karabağ'da Rusya aracılığıyla Azerbaycan ve Ermenistan sağlanan anlaşmayı değerlendirdi. Analizde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'da anlaşmayı sağlayarak "Erdoğan'a çizgiyi çektiği" yorumu yapıldı.

Reuters'ta yer alan Andrew Osborn imzalı "Putin, Dağlık Karabağ anlaşmasıyla Erdoğan'a çizgiyi çekti" başlıklı analizde, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmanın en az 20 yıllık bir "Rus rüyası" olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında Rus askerlerinin barış gücü adı altında Dağlık Karabağ bölgesinde denetim sağlayacak.

Rusya'nın anlaşmaya dair açıklamalarında Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki barış gücünde yer almayacağını, Azerbaycan topraklarında denetim gerçekleştirebileceği hatırlatılırken "Moskova, arka bahçesi olarak gördüğü bölgede daha güçlü bir Türkiye varlığını engellemiş oldu" ifadeleri kullanıldı.

Dağlık Karabağ'da Rusya'nın attığı adımın "Suriye ve Libya'da da süren Ankara Moskova arasındaki jeopolitik rekabete son noktayı koyduğu" belirtildi.

Ne olmuştu?

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu ve taraflar pozisyonlarını korudu. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'ın yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Rusya da hem Dağlık Karabağ'da 28 yıldır oluşturmak istediği askeri gücü oluşturmuş hem de açılacak stratejik önemi yüksek koridorlarda kontrolü sağlamış oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, henüz yeni mutabakat belirlenmeden, pazartesi gecesi yaptığı konuşmada "Anlaşmanın 5. Maddesi'nde barış gücü merkezi oluşturulacağı yazılıyor. Bu merkezde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek. Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır" dedi.

Ancak Rusya, Türkiye'nin barış gücünde yer almayacağını, Dağlık Karabağ'da yalnızca Rus askerlerinin bulunacağını söyledi.