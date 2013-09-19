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Spor

Arda Turan 2017'ye kadar Atletico Madrid'te

Milli futbolcu, 2015 yılında bitecek sözleşmesini 2017 yılına kadar uzattı

19 Eylül 2013 15:06

Galatasaray'ın transferinde mutlu sona ulaşamadığı Arda Turan, İspanyol kulübü olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
 
Atletico Madrid, her geçen gün yıldızını biraz daha parlatan Arda Turan konusunda mutlu sona ulaştı.
 
 

Arda Turan yine şov yaptı

 
 
Son olarak Zenit maçında bir gol ve bir asistle oynayan milli futbolcu, 2015 yılında bitecek sözleşmesini 2017 yılına kadar uzattı. 
 
İspanyol ekibinde yıllık 2.5 milyon euro alan Arda'nın, yeni mukavele ile kazancını 3.5 milyon euroya çıkardığı öğrenildi. Ayrıca Ada'nın serbest kalma bedeli ise 24 milyon eurodan 40 milyon euroya çıktı.

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