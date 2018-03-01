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'ByLock'tan tutuklanan müdür vekili görevine iade edildi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Bülent Bilici, mahkemece suçsuz olduğu anlaşılıp, serbest bırakıldıktan sonra Nizip Belediyesi İma

01 Mart 2018 17:23

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Bülent Bilici, mahkemece suçsuz olduğu anlaşılıp, serbest bırakıldıktan sonra Nizip Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliği görevine iade edildi.
Nizip Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Bilici, darbe girişimi sonrası FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla 22 Temmuz 2017 tarihinde tutuklandı. TÜBİTAK tarafından verilen raporla suçsuz olduğu anlaşılan Bilici, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemece beraatine karar verilip, serbest bırakıldı. Bilici, alındığı görevine yeniden iade edildi. Bülent Bilici, yapılan soruşturma sonrası görevine tekrar başladı.

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