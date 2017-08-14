ByLock'tan aranan 24 gazetecinin isimleri belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında aranan 24 gazetecinin isimleri öğrenildi.

Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yakalama kararı alınan ve adreslerinde bulunamayan gazetecilerin isimleri şöyle:

''Abdülkadir Gümüşsoy, Ahmet Doğan, Bedrettin Uğur, Yakup Üstün, Selim Sırrı Bayer, Mustafa Gürlek, Emrah Kamil Ülker, Ertuğrul Erbaş, Hüdaverdi Yıldırım, Hülya Tekin, İbrahim Yekebaş, İrfan Galip Dumlu, İsmail Muhammet Sağıroğlu, Levent Özkökeli, Mahir Etyemez, Mesut Ertanç, Murat Keskin, Mustafa Kılıç, Osman Çalık, Sedat Gülmez, Serdar Bal, Aysun Yazıcı Kurumahmut, Hasan Hüseyin Koç ve Emrah Direk.''

ByLock kullandığı iddiasıyla geçen hafta da Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gurkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay ve Yasir Kaya gözaltına alınmıştı.