ByLock operasyonunda 7 tutuklama

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK merkezli 6 ilde polisin FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 kadından 7\'si tutukladı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen perşembe günü, örgütün ablalarına yönelik Uşak merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir\'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 14 kadını gözaltına aldı.

Örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock\'u kullandıkları belirlenen şüphelilerden 7\'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.