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Bylock operasyonu; 7 ilde 32 gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen polisler de bulunuyor

08 Eylül 2017 04:17

Adıyaman merkezli 'FETÖ' soruşturması kapsamında 7 ilde 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen polisler de bulunuyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturmasında, Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir’de 40 adrese baskın yapıldı.

Şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişi, Adıyaman’a götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında meslekten  ihraç edilen polis müdürleri de bulunuyor. Baskın yapılan adreslerde bulunamayan 8 kişi ise aranıyor.

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