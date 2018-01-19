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"ByLock kumpasını kuran FETÖ'cüleri açıkladığım için soruşturma açıldı"

Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi hakkında disiplin soruşturması

19 Ocak 2018 16:33

'FETÖ’nün gizli haberleşme ağı Bylock’u kullananlara yönelik çalışmalarda, insanların iradesi dışında bu programa yönlendirildiğini söyleyen ve Cumhuriyet Davası kapsamında Bylock kullandığı gerekçesiyle yargılanan gazetenin muhasebe çalışanı Emre İper hakkında tanıklık yapan Adli bilişimci Tuncay Beşikçi hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. 

'FETÖ'nün telefon uygulamaları aracılığıyla, insanları ByLock kullananlara yönelik insanların iradesi dışında bu programa yönlendirildiğini ortaya çıkaran isimlerden biri olan Tuncay Beşikçi hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Adli bilişim mühendisi Beşikçi bu durumu twitter hesabından şu mesajla duyurdu: 

"FETÖ' ile mücadelede bugün: Raporumda ByLock kumpasını kuran FETÖcüleri açıkladığım, Namaz/Kıble uygulamalarındaki yönlendirmeyi bilimsel olarak ortaya koyduğum için mahkemeyi yanıltmaya teşebbüs etmişim, savunmam isteniyor. Gülsem mi ağlasam mı!" 

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