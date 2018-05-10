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'ByLock' kullanıcısı 82 eski polis ve asker gözaltına alındı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen 82 eski polis ve asker gözaltına alındı

10 Mayıs 2018 22:15

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandığı tespit edilen 82 eski polis ve asker gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 82 eski polis ve askeri gözaltına aldı. 15 Temmuz darbe girişi sonrası meslekten ihraç edildikleri öğrenilen 27 polis memurunu örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı ve o polislerin ifadeleri doğrultusunda operasyon genişletildi. Alınan ifadeler ve yapılan incelemeler neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı oldukları öğrenilen \'ByLock\' kullanıcısı 82 eski polis memuru ve asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemleri biten 25 kişi, adliyeye sevk edilirken, 57 kişinin sorgusu ise sürüyor.

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