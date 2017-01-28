ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklandılar, mahkeme 117 gün sonra "pardon" deyip tahliye kararı verdi!

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Büyükşehir Belediyesi’ndeki FETÖ yapılanması iddiasıyla ilgili davada, Bylock kullanıcısı oldukları ileri sürülen ancak daha sonra kullanmadıkları duruşmada ortaya çıkan iki kişi 117 gün sonra tahliye edildi.

Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre, Salı günü görülen duruşmada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (MESKİ) sayaç kontrol memuru olarak çalışırken 2009 yılında emekli olan C.T. ve Mersin Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde 2005 yılına kadar taşeron işçi olarak çalışan ve daha sonra kadrolu işçi yapılan S.Y. adlı tutuklular için ara karar verildi. Daha önce Bylock kullandıkları yönünde suçlanan ve SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlanan iki tutuklunun Bylock kullanıcısı olmadıklarını aktaran mahkeme başkanı, her iki tutuklunun da tahliye edildiğini açıkladı.

"Pardon filmi gibi"

Duruşmayı takip eden Avukat Orhan Oğuz Çetinkaya, “Bu kişilerin normalde belediyeyle ilgileri de yok. Ama her ikisi de dosyaya konulmuş. Duruşmada mahkeme başkanı Bylock kullanmadıklarını söyleyerek hemen tahliyelerine karar verdi. Yanlışlık olduğu söylendi. 117 gündür cezaevindeydiler. S.Y. de işçi deniliyor ama çaycı olarak çalışıyor. Haklarında farklı bir suçlama da yok. Bu yaşananlar resmen Pardon filmi gibi” dedi.

Diğer yandan Türkiye’nin dört bir yanındaki FETÖ davalarında çok sayıda şüphelinin yer almasından dolayı farklı uygulamalara da gidildi. Mersin’de 1.Sulh Ceza Hakimliği’nin M.C. adlı şüpheliye yurtdışı çıkış yasaşı getirmesinin ardından, haftada iki olan imza atma şartına gerek olmadığını kanaatine vararak adli kontrol kararını kaldırdı.