'ByLock' iddiasıyla 175 gün tutuklu kalan Saadet Partili yönetici: Milli Gazete 10 yıl hapis yatmamı engelledi

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 175 gündür tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mustafa Yaman, tahliye sonrasında Millî Gazete’yi ziyaret etti. Yaman hapisten çıkmasının en önemli nedeninin Millî Gazete olduğunu söyledi.. "Millî Gazete 10 yıl hapis yatmamı engellemiştir" diyen Yaman, 'Dava sürecimde biz mağdurları asla yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’na da özellikle teşekkür ediyorum, Allah ebeden herkesten razı olsun” diye konuştu.

Yaman, “Millî Gazete hakikaten benim dava sürecinde belki de 10 yıl hapis yatmamı engellemiştir. Beni bir kenara bırakın bu süreçte on bir bin kişinin kurtulmasına vesile oldu. Burada Millî Gazete’nin ısrarlı ve kararlı tavrı ile bu davanın çözüldüğüne inanıyorum. Dava kardeşlerimizin bizlerden emin olması ve kararlılıkla arkamızda durması bizlerin hapisten kurtulmasına ve masum birçok insanın kurtuluşuna vesile oldu” şeklinde konuştu.

Genel başkanım Karamollaoğlu'ndan

Allah razı olsun

Tutukluluk sürecinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan büyük destek gördüğünü ifade eden Yaman, “HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği) mensubu birçok avukat arkadaşımın da davalarda canla başla çalışması ve benim için, masum olduğuma inanmaları sonucu kurtulmama vesile oldular. Her daim birlikte olduğum ve beni tanıyan arkadaşlarıma şunu ifade etmiştim: 'Arkadaşlar rahat olun ben sizin başınızı ağrıtacak en ufak bir oluşumun içersinde olmadım.' Bu altı aylık süreç gerçekten imrenilecek süreç olmuştur. Bir yandan dosta düşmana örnek olacak bir süreç, kardeşliğin ve insan ilişkilerin yabancılaştığı hatta kardeşin kardeşe düştüğü şu zamanlarda birbirlerine ne kan bağı, ne de herhangi bir bağı bulunmayan sadece İslam kardeşliği bulanan insanların ortaya koyduğu bu güzel örnek bizim ümitlenmemize de vesile oldu" dedi.

Yaman, "Davam sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederken, onların büyüğü, üstadı, ağabeyi, yöneticisi ve yönlendiricisi Temel Karamollaoğlu ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte avukat arkadaşlarım 'Temel başkan bizlerin destekçisi ve arkamıza da durmasaydı bizler bu süreci bekli de asla tamamlayamayacaktık' dediler. Temel Ağabey hem sormuş soruşturmuş takip etmiş hem de mücadele etmiş. Allah ondan ve dava arkadaşlarımdan razı olsun” ifadelerini kullandı.