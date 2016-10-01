"ByLock ABD'de tasarlandı, ​Türkiye'de yazıldı, Kanada'da dağıtıldı"

Fethullah Gülen cemaati mensuplarının kripto mesajlaşma sistemi olduğu öne sürülen ByLock programını geliştirdiği iddia edilen ve geçen hafta gözaltına alınan eski TÜBİTAK Baş Uzmanı Dr. İhsan T.’nin Estonya’da Tallinn Üniversitesi’nde kriptolu haberleşmeler konusunda eğitim aldığı, TÜBİTAK’ta da bilgisayar programı yazılımı ve kriptolama sistemi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin haberine göre, İhsan T.’nin 1.5 yıl önce TÜBİTAK’tan ayrıldığı ortaya çıktı.

Alınan bir ihbar üzerine Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir yakınının evinin bodrum katında saklanırken yakalanan İhsan T.’nin yazılım konusunda uzman olan iki arkadaşıyla birlikte ByLock programını geliştirdikleri ileri sürüldü. ByLock programının şifresinin MİT tarafından kırıldığı ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ByLock programında ismi yer alanlar, bu programı aktif olarak kullananlar belirlenerek kamudan ihraç edilmeye başlanmıştı.

Selvi'nin Hürriyet'teki yazısı şöyle devam ediyor:

"Yaklaşık 200 bin kullanıcı"

MİT’in 2015 yılı sonu itibariyle tespit ettiği ByLock programının yazılımında, 'Türkçe komutlar' saptandı. Litvanya’ya ait bir program olarak gösterilen ByLock’un cemaat tarafından yapıldığı, yazılımdaki 'Türkçe komutların' bulunmasıyla netlik kazandı. Şu ana kadar ByLock programı aracılığıyla haberleşenlerin sayısının 200 bine yaklaştığı, kamuda görev yapan 37 bin kişinin ise aktif olarak bu program üzerinden haberleştiği belirlendi. ByLock programının yazılımı nedeniyle Türkiye’den bir telefonnumarasından da aransa ABD’den aranıyor gibi işlem yaptığı ortaya çıktı. Yaygın olarak kullanılan Skype haberleşme programı da Estonyalı yazılımcılar tarafından geliştirilmişti.

ODTÜ Matematik mezunu

1977 Alaçam doğumlu olan Dr. İhsan T.’nin 1999 yılında uzman olarak girdiğiTÜBİTAK’ta, 16 yıl süreyle görev yaptığı belirlendi. 1999 yılında ODTÜ Matematik Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı yıl girdiği TÜBİTAK’ın Gebze’deki merkezinde 2004 yılına kadar, “Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırmaları Enstitüsü”nde uzman olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Taşkın’ın kriptoloji bölümünde 2008 yılına kadar görev yaptıktan sonra 2008-2015 yılları arasında ise Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezi’ne geçtiği belirlendi. Dr. İhsan T.’nin 2004-2012 arasında uzman araştırmacı ve 2012-2015 yılları arasında ise baş uzman olarak görev yaptığı öğrenildi.

"Baltıkların silikon vadisi"

İhsan T.’nin, TÜBİTAK’ta baş uzman olarak görev yaptığı sırada 2011 tarihinde Erasmus Programı kapsamında 94 sıralı isim olarak Estonya’nın Tallinn Üniversitesi’ne gönderildiği ve Baltıkların Silikon Vadisi olarak bilinen Estonya’nın Tallinn Üniversitesi’nde kriptolu haberleşme sistemleri üzerinde eğitim aldığı ortaya çıktı. FETÖ’cü yapılanma, etkin olduğu Estonya’nın başkenti Tallinn’de Türkçe Olimpiyatları’nın finalini yapmıştı. ODTÜ Matematik-Fen Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yapan İhsan T.’nin TÜBİTAK’tan ayıldıktan sonra yardımcı doçent kadrosuyla Marmara Üniversitesi’ne geçtiği belirlendi.



ByLock’çu İhsan T.’nin uzmanlık alanıyla birlikte akademik ilgi alanının da yine yazılım konusu olduğu ortaya çıktı. İhsan T. akademik ilgi alanı olarak şunları gösterdi: Cebirsel Goppa kodları, kodların minimum mesafeleri, kriptoloji, kriptografi, blok vedizi şifreleri, özet algoritmalar, sayılar teorisi.

"ABD'de tasarlandı,

Türkiye'de yazıldı, Kanada'da dağıtıldı"

ByLock programının kodlarının ABD’de belirlenip Türkiye’de geliştirildiği tespit edildi. TÜBİTAK’ta kripto uzmanı olarak çalışan İhsan T. ile birlikte iki arkadaşının geliştirdiği ByLock programının, Litvanya’da bir server üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Programın FETÖ’cülere internetten dağıtımının ise Kanada üzerinden yapıldığı tespit edildi. Üç ayrı şifreleme ile korumaya alınan sisteme, TİTAN saadet zincirine benzer bir kodlama ile girildiği ortaya çıktı. ByLock programına ancak akredite olan bir başka kişinin referansıyla giriş yapılabiliyor.