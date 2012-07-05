Bavyera Alpleri 30 yıl içinde yok olabilir!

Alman bilim insanları, Bavyera Alpleri'nin büyük bir kısmının önümüzdeki 20-30 yıl içinde yok olabileceği uyarısında bulundu.

Bavyera Eyaleti Çevre Bakanlığı, olağanüstü manzaralar sunan ve çeşitli kış sporlarının yapılmasına imkan sunan Alplerdeki buzulların, iklim değişikliği nedeniyle 30 yıl içinde tamamen eriyebileceğini belirtti.

Çevre Bakanı Marcel Huber, Bavyera Alplerindeki sıcaklığın son 150 yılda 2 Santigrat derece arttığını ve bu rakamın dünya ortamalamasının neredeyse iki katı olduğunu söyledi. Bu durumun önüne geçilememesi halinde, Bavyera Alplerini oluşturan beş buzuldan dördü tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Bavyera’nın buzullarının kapladığı toplam alan, 1820’den bu yana dört kilometre kareden 0.7 kilometre kareye düşerken, geride kalan alanı üçü küçük olan beş buzul oluşturuyor. Ancak gelecek 90 yıl içine bölgedeki hava sıcaklığının 3-6 derece artması bekleniyor. Bu artışın yaşanması halinde, buzulların da hayatta kalması mümkün olmayacak.

Huber, Bavyera Alplerini oluşturan beş buzulun erimesi halinde sadece doğal güzelliklerin değil, canlılar için çok önemli yaşam alanlarının da yok olacağını belirtti. Bilim insanları, 2962 metrelik boyuyla Almanya’nın en uzun dağı Zugspitze’nin yakınında kalan ve çok büyük buz hacmine sahip olan Höllentalferner buzulunun, endişe yaratan senaryoya en uzun süre dayanacak buzul olduğunu belirtti. Höllentalferner, 2020 yılına kadar ayakta kalabilecek, ancak Güney Schneeferner buzulu birkaç yıl içinde tamamen yok olabilir.

Huber, Berchtesgaden Alplerinin de iyi bir geleceğe sahip olmadığını söyledi: “Blaueis ve Watzmann buzulları birkaç yıl içine eriyecek... Her iki buzul 2007 yılında 15 metre derinlikte ikne, her yıl birer metre erimeye devam ediyorlar. Bu gidişle, 2020’de yok olacaklar.”

Politik kavgaya dönüştü

Huber, Alman hükümetinin yetkilileri ve bilim insanlarına yaptığı sunumda, Bavyera’nın Alplerini korumak için 1.3 milyar dolardan fazla para harcayacağını belirtti. Huber, federal hükümetten yardım isteyerek, “Sadece kıyılarımıza değil, başka yerlere de bakmalıyız” dedi.

Alman Alpleri Kulubü yetkilileri, buzulların erimesinin önüne geçilmesi adına sporcuların ve turistlerin de yardım da bulunması gerektiğini belirtirken, merkez sol Sosyal Demokratlar ise Bavyera hükümetine yüklenerek son 30 yılda izlenen doğayı koruma politikasının yetersizliğini eleştirdi. Sosyal Demokratlar, yapay kar üreticilerin kullanılmasının buzulları korumak adına hiçbir etkisi olmayacağını, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşil Parti’nin çevre uzmanı Ludwig Hartmann ise Huber’in Alpleri korumak için belirlediği planı desteklerken, federal hükümete fazla sorumluluk yüklememesi gerektiği yönünde tavsiyede bulundu. Hartmann, ulaşım ve enerji politikasında yapılacak değişikliklerde eyaletin ‘kendi işini kendi başına halletmesi gerektiğini” söyledi. (ntvmsnbc)