Buzulda mahsur kalan 675 balıkçı büyük bir operasyonla kurtarıldı

Rusya'nın uzak doğusunda Sahalin adasından kopan bir buzulun üzerinde mahsur kalan 675 balıkçı büyük bir operasyonla kurtarıldı. Yetkililer, kurtarma harekatına 48 görevli, iki helikopter ve 11 geminin katıldığını açıkladı.

Rusya'da buzun üzerinde açılan deliklerden oltayla balık avlama çok sevilen bir kış faaliyeti. Sahalin adasının uzantısı olan buzul kopup yüzmeye başladığında üzerinde yüzlerce balıkçı bulunuyordu. Kurtarılan balıkçıların tümünün sağlığının iyi olduğu bildiriliyor. Kopan buz kütlesi 500 metre kadar uzaklaşıp sonra tekrar kıyıya yanaştı.

Heyecan faktörü

Acil Yardım Bakanlığı'ndan Teymuraz Kasayev bölge halkına daha önce buzuldan uzak durmaları konusunda uyarı yapıldığını söyledi.

Rus NTV televizyonuna konuşan Kasayev "İnsanlara medya aracılığıyla kıyıdaki buz kütlesi üzerinde dolaşmanın çok tehlikeli ve yasak olduğunu bildirmiştik" dedi.

Kurtarılan balıkçılardan Vladimir Vasilenko, şiddetli rüzgarların sorun yaratabileceğini bile bile buzula çıktığını söyledi.

Vasilenko "Rüzgar kıyıdan esiyordu ve bir şey olabileceği belliydi. Fakat insanlar yine de gidiyordu, biz de gittik" dedi.

Balıkçı Vasilenko, " Heyecan faktörü de önemli tabi. Sonra radyodan bunun buzda balık avlamak için son şans olduğunu da duymuştuk. Onun için koşup gittik" diye konuştu.