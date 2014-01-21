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Çevre

Buzul erimesi durdurulamıyor!

Grenoble Üniversitesi’nden Gael Durand araştırmalar sonucunda buzulun erime eğiliminin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtiyor

21 Ocak 2014 11:39


Dünya çapında hissedilen iklim değişikliği Antarktika Kıtası’nı tehdit etmeye devam ediyor. Kıtanın Güney Kutup Dairesi dışına çıkan tek uzantısı olan yarımadayı gözlemleyen bilim insanları son 15 yılda yarımadadaki dengelerin değiştiği alarmını veriyor. Araştırmalara göre büyük buzul kütleleri koparak okyanusa karışıyor. Okyanusa taşınan bu buzulların en büyüğü ise Pine Island buzulu.

Radikal'de yer alan habere göre, Grenoble Üniversitesi’nden Gael Durand araştırmalar sonucunda buzulun erime eğiliminin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtiyor: “Okyanus sularının ya da havanın sıcaklığı sabit kalsa dahi erime sürecek. Erime kendi kendine gerçekleşiyor. İleriki zamanlarda daha fazla buzul dağı kopacak ve eriyecek. Bu, deniz seviyesinin de yükselmesine neden olacaktır.” Durand önümüzdeki 20 yıl içerisinde deniz seviyesinin bir santimetre kadar yükselebileceğini de sözlerine eklerken, “Bu buzul dönüşü olmayan bir noktaya gelmiştir. Yani biz davranışlarımızla iklimi değiştiriyoruz. Ve iklim de değişmeye devam edecek. Araştırma sonuçları iklim değişikliğinde bir devrilme noktasına geldiğimizi gösteriyor” diyor.

 

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buzul erimesiiklim değişikliğiokyanusantarktika kıtası

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